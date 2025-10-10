 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского «Томагавками»

Путин: угрозы Зеленского ударить «Томагавками» по Кремлю являются частью понтажа
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, назвал «понтажом» разговоры о «Томагавках» для Украины.

Журналист во время вопроса о передаче американских крылатых ракет Украине произнес «понтаж» вместо «шантаж». Путин счел, что американские ракеты и есть форма «понтажа» Киева.

«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин.

В случае передачи «Томагавков» Киеву Россия усилит свои системы ПВО, отметил президент.

На этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что «практически принял» решение по поводу поставок Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

Путин заявлял, что использовать ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. По мнению российского лидера, доставки Украине «Томагавков» не окажут влияния на ход конфликта, но ответ последует. «Могут «Томагавки» нанести ущерб? Ну, будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал глава государства.

Материал дополняется

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
