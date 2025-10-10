Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского «Томагавками»

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, назвал «понтажом» разговоры о «Томагавках» для Украины.

Журналист во время вопроса о передаче американских крылатых ракет Украине произнес «понтаж» вместо «шантаж». Путин счел, что американские ракеты и есть форма «понтажа» Киева.

«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин.

В случае передачи «Томагавков» Киеву Россия усилит свои системы ПВО, отметил президент.

На этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что «практически принял» решение по поводу поставок Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

Путин заявлял, что использовать ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. По мнению российского лидера, доставки Украине «Томагавков» не окажут влияния на ход конфликта, но ответ последует. «Могут «Томагавки» нанести ущерб? Ну, будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал глава государства.

