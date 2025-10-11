Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонной беседы 11 октября обсуждали поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk (до 2,5 тыс. км), сообщают источники Axios.
О принятии какого-либо решения не сообщается.
Один из собеседников указал, что разговор продлился около получаса.
Зеленский назвал беседу с Трампом хорошей и продуктивной. Он указал, что сообщил американскому коллеге об атаках на украинскую энергетику и в связи с этим отметил готовность США помочь усилить ПВО Украины. Трамп не комментировал факт звонка.
Российское Минобороны сообщало о массированном ударе в ночь на 10 октября по объектам энергоинфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. 11 октября ведомство заявило о поражении «топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ».
23 сентября Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщали The Wall Street Journal и The Telegraph, во время нее украинский президент попросил американского о поставках Tomahawk. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что обсуждения поставок ведутся.
Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать. Зеленский в сентябре предупреждал, что чиновникам в Кремле нужно знать, где находятся бомбоубежища, так как они могут им понадобиться.
Российский президент Владимир Путин, комментируя возможную поставку Украине ракет Tomahawk, сказал, что Россия будет сбивать их, для этого она усовершенствует свою систему ПВО. Также он отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов