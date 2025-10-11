 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву

Axios: Зеленский и Трамп обсудили поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский не первый раз просит о поставках Украине «Томагавков» с дальностью более 2 тыс. км. Трамп говорил, что до принятия окончательного решения по этим ракетам хочет узнать, что Киев будет с ними делать
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Getty Images

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонной беседы 11 октября обсуждали поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk (до 2,5 тыс. км), сообщают источники Axios.

О принятии какого-либо решения не сообщается.

Один из собеседников указал, что разговор продлился около получаса.

Зеленский назвал беседу с Трампом хорошей и продуктивной. Он указал, что сообщил американскому коллеге об атаках на украинскую энергетику и в связи с этим отметил готовность США помочь усилить ПВО Украины. Трамп не комментировал факт звонка.

Российское Минобороны сообщало о массированном ударе в ночь на 10 октября по объектам энергоинфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. 11 октября ведомство заявило о поражении «топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ».

Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Украине
Политика
Фото:Дональд Трамп (Win McNamee / Getty Images)

23 сентября Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщали The Wall Street Journal и The Telegraph, во время нее украинский президент попросил американского о поставках Tomahawk. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что обсуждения поставок ведутся.

Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать. Зеленский в сентябре предупреждал, что чиновникам в Кремле нужно знать, где находятся бомбоубежища, так как они могут им понадобиться.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможную поставку Украине ракет Tomahawk, сказал, что Россия будет сбивать их, для этого она усовершенствует свою систему ПВО. Также он отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Tomahawk Дальнобойное оружие
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки Tomahawk Киеву
Политика
МИД предупредил США о тяжести последствий передачи Украине ракет Tomahawk
Политика
Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского ракетами Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи Общество, 18:37
Сырский объявил о ликвидации объединенных сил в составе ВСУ Политика, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
В Нотр-Даме обнаружили письмо с предупреждением о теракте Общество, 18:22
Медведев поспорил с судьей после поражения в полуфинале в Шанхае Спорт, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Три человека погибли при столкновении двух судов на Байкале Общество, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Киеве назвали исторических деятелей, считающихся связанными с Россией Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче Спорт, 17:53
Бельгия раскрыла, когда получит истребители и сможет отдать свои Киеву Политика, 17:45
В Турции не исключили отправку военнослужащих в сектор Газа Политика, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву Политика, 17:26