Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву

Зеленский не первый раз просит о поставках Украине «Томагавков» с дальностью более 2 тыс. км. Трамп говорил, что до принятия окончательного решения по этим ракетам хочет узнать, что Киев будет с ними делать

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Getty Images

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонной беседы 11 октября обсуждали поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk (до 2,5 тыс. км), сообщают источники Axios.

О принятии какого-либо решения не сообщается.

Один из собеседников указал, что разговор продлился около получаса.

Зеленский назвал беседу с Трампом хорошей и продуктивной. Он указал, что сообщил американскому коллеге об атаках на украинскую энергетику и в связи с этим отметил готовность США помочь усилить ПВО Украины. Трамп не комментировал факт звонка.

Российское Минобороны сообщало о массированном ударе в ночь на 10 октября по объектам энергоинфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. 11 октября ведомство заявило о поражении «топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ».

23 сентября Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщали The Wall Street Journal и The Telegraph, во время нее украинский президент попросил американского о поставках Tomahawk. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что обсуждения поставок ведутся.

Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать. Зеленский в сентябре предупреждал, что чиновникам в Кремле нужно знать, где находятся бомбоубежища, так как они могут им понадобиться.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможную поставку Украине ракет Tomahawk, сказал, что Россия будет сбивать их, для этого она усовершенствует свою систему ПВО. Также он отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».