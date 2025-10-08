 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД предупредил США о тяжести последствий передачи Украине ракет Tomahawk

Рябков: США должны понимать тяжесть последствий передачи Украине ракет Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракета Tomahawk
Ракета Tomahawk (Фото: Shutterstock)

Россия призывает США ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», — сказал Рябков.

Дипломат призвал Белый дом и Пентагон «трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации».

Трамп задаст вопросы Украине по ракетам Tomahawk
Политика
Ракета Tomahawk

США пока не приняли решения о поставках ракет Tomahawk. Президент США Дональд Трамп запланировал уточнить у Украины, куда бы она направила полученные ракеты. Он пояснил, что не видит в этой ситуации риска эскалации.

Кремль считает потенциальную передачу Tomahawk «серьезным витком эскалации». Президент Владимир Путин предупредил об угрозе разрушения отношений с США. «Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — добавил он.

По сведениям Reuters, передача Tomahawk вряд ли состоится и, скорее всего, США передадут менее дальнобойные ракеты.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

