Песков назвал «подавленным» состояние диалога дипломатов России и США
Дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, хотя до серьезных решений дело до сих пор не дошло, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он отметил, что дипломаты делают свою работу «исправно».
«Работы у них много, хотя по линии дипломатических ведомств диалог находится в подавленном состоянии, хотя пока серьезных шагов не было сделано», — сказал Песков. По его словам, «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная» — «более живая».
В Кремле рассчитывают, что президент США Дональд Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров», добавил пресс-секретарь.
США после прихода к власти администрации Дональда Трампа возобновили контакты с Москвой. На протяжении всего 2025 года стороны вели телефонные переговоры, переговорщики посещали Россию и США, делегации встречались в третьих странах, например в Саудовской Аравии. Среди обсуждаемых вопросов, в частности, были возобновление прямого авиасообщения и нормализация работы посольств двух стран.
15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились первый раз за второй срок республиканца. Общение двух лидеров продолжалось около трех часов. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине, но достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов