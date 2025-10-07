 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Песков назвал «подавленным» состояние диалога дипломатов России и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, хотя до серьезных решений дело до сих пор не дошло, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он отметил, что дипломаты делают свою работу «исправно».

«Работы у них много, хотя по линии дипломатических ведомств диалог находится в подавленном состоянии, хотя пока серьезных шагов не было сделано», — сказал Песков. По его словам, «на уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная» — «более живая».

В Кремле рассчитывают, что президент США Дональд Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров», добавил пресс-секретарь.

Песков заявил о «непонятном горизонте» переговоров по Украине
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

США после прихода к власти администрации Дональда Трампа возобновили контакты с Москвой. На протяжении всего 2025 года стороны вели телефонные переговоры, переговорщики посещали Россию и США, делегации встречались в третьих странах, например в Саудовской Аравии. Среди обсуждаемых вопросов, в частности, были возобновление прямого авиасообщения и нормализация работы посольств двух стран.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились первый раз за второй срок республиканца. Общение двух лидеров продолжалось около трех часов. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине, но достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.

