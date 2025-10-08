 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Раде допустили, что Украине не разрешат использовать Tomahawk

Telegraph: поставки ВСУ Tomahawk займут месяцы, США могут не разрешить их запуск
Сюжет
Военная операция на Украине
В Раде считают, что есть несколько вариантов — от того, что США передумают насчет поставок до передачи ракет и постепенного снятия ограничений на удары. Кремль предупреждал, что отправка Tomahawk станет серьезным витком эскалации
Фото: Matthew Daniels / Getty Images
Фото: Matthew Daniels / Getty Images

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, и Соединенные Штаты не сразу разрешат ВСУ запускать их, пишет Telegraph со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

Чернев считает, что есть несколько вариантов развития событий: президент США Дональд Трамп передумает и не будет поставлять ракеты; одобрит экспорт, но не разрешит их использование; разрешит запуск только по определенным целям.

По мнению зампреда комитета Рады, поставки будут постепенными, на каждом этапе российской стороне «предоставят возможность отступить и перейти к переговорам». «Сначала нам дадут ракеты, но несколько штук или пару десятков, но запустить их сразу не позволят, и мы увидим реакцию Кремля», — считает он. Если ее не последует, давление буде усилено, «и наконец, через какое-то время все ограничения будут сняты», полагает Чернев.

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Политика
Погрузка ракеты Tomahawk

Telegraph отмечает, что это личное мнение Чернева, однако его должность свидетельствует, что «он входит в небольшую группу парламентариев, которые досконально осведомлены» о вопросах поставок вооружений.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации», поскольку ракеты могут быть в ядерном исполнении. Президент Владимир Путин считает, что передача Tomahawk Украине не изменят соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Он указал, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона.

Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы, с меньшей дальностью действия.По данным Axios, в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование Tomahawk Украиной после того, как их приобретут страны НАТО для передачи Киеву.

