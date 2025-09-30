Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА проверками туалетов на судах

Артис Пабрикс (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Странам Евросоюза стоит проводить обыски на всех торговых судах под предлогом проверок туалетов и двигателей, завил экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (занимал пост в 2010-2014 и 2019-2022 годах), его слова приводит агентство Bloomberg. Так он прокомментировал информацию, что прервавшие работу датских аэропортов беспилотники могли быть запущены с невоенных судов в Балтийском море.

«Мы должны использовать все изобретательные методы и, скажем, проверить, насколько экологичен двигатель на судне и работают ли туалеты», — сказал Пабрикс.

Он отметил, что во время проверок представители европейских стран должны подниматься на корабли и проверять их на наличие спрятанных дронов. По словам экс-главы Минобороны Латвии, подобные бюрократические меры помогут снизить угрозы атак БПЛА.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила принять немедленные меры по созданию «стены дронов» на границах с Россией. Это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников.

В последние недели в небе Дании несколько раз замечали неопознанные беспилотники, в том числе над крупнейшей авиабазой королевства и несколькими аэропортами. 28 сентября датские власти закрыли небо для гражданских беспилотников до 3 октября, объяснив это обеспечением безопасности в преддверии саммита ЕС в Копенгагене.

На фоне этого Германия, Франция и Швеция направили Дании военную помощь, в том числе военнослужащих, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы, а НАТО направило к берегам королевства немецкий фрегат «Гамбург».

При этом власти Дании пока не смогли установить, кто причастен к запускам дронов. Москва в свою очередь сразу отвергла любую причастность к этим инцидентам. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО.

В течение сентября несколько стран НАТО заявили, что российские самолеты и дроны нарушили их воздушное пространство, в том числе Польша, Эстония и Румыния. Российская сторона отвергла причастность к инцидентам с беспилотниками и подчеркнула, что полеты военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.