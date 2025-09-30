 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА проверками туалетов на судах

Пабрикс предложил бороться с дронами проверками туалетов судов в Балтийском море
Артис Пабрикс
Артис Пабрикс (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Странам Евросоюза стоит проводить обыски на всех торговых судах под предлогом проверок туалетов и двигателей, завил экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (занимал пост в 2010-2014 и 2019-2022 годах), его слова приводит агентство Bloomberg. Так он прокомментировал информацию, что прервавшие работу датских аэропортов беспилотники могли быть запущены с невоенных судов в Балтийском море.

«Мы должны использовать все изобретательные методы и, скажем, проверить, насколько экологичен двигатель на судне и работают ли туалеты», — сказал Пабрикс.

Он отметил, что во время проверок представители европейских стран должны подниматься на корабли и проверять их на наличие спрятанных дронов. По словам экс-главы Минобороны Латвии, подобные бюрократические меры помогут снизить угрозы атак БПЛА.

Дания срочно вызвала резервистов после инцидентов с дронами
Политика
Фото:Casper Brock / Forsvaret

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила принять немедленные меры по созданию «стены дронов» на границах с Россией. Это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников.

В последние недели в небе Дании несколько раз замечали неопознанные беспилотники, в том числе над крупнейшей авиабазой королевства и несколькими аэропортами. 28 сентября датские власти закрыли небо для гражданских беспилотников до 3 октября, объяснив это обеспечением безопасности в преддверии саммита ЕС в Копенгагене.

На фоне этого Германия, Франция и Швеция направили Дании военную помощь, в том числе военнослужащих, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы, а НАТО направило к берегам королевства немецкий фрегат «Гамбург».

Писториус выразил сомнения насчет «стены дронов» на востоке НАТО
Политика
Борис Писториус

При этом власти Дании пока не смогли установить, кто причастен к запускам дронов. Москва в свою очередь сразу отвергла любую причастность к этим инцидентам. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО.

В течение сентября несколько стран НАТО заявили, что российские самолеты и дроны нарушили их воздушное пространство, в том числе Польша, Эстония и Румыния. Российская сторона отвергла причастность к инцидентам с беспилотниками и подчеркнула, что полеты военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Латвия беспилотники туалеты корабли Балтийское море
Материалы по теме
Киев фразой «плохо состарились» оценил заявления Венгрии о дронах
Политика
Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной
Политика
Аэропорт Бухареста временно не работал из-за дрона у посадочной полосы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Кремль счел Германию косвенно вовлеченной в конфликт на Украине Политика, 13:45
Умер журналист Виталий Коротич Общество, 13:37
В Минтрансе назвали возможные сроки появления аэротакси в России Технологии и медиа, 13:35
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:33
Китайский клуб КХЛ подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца Спорт, 13:32
Культурная афиша октября: Гендель, Бродский, Йоханнссон и другие Стиль, 13:31
Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине Политика, 13:24
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу Общество, 13:23
Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина Спорт, 13:21
В Польше задержали второго фигуранта дела о подрыве «Северных потоков» Политика, 13:20
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Набиуллина назвала дату голосования по дизайну новой банкноты в 500 руб. Общество, 13:13
Кремль назвал бравадой слова главы МИД Украины об ударах по России Политика, 13:13
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс Политика, 13:12