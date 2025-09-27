Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе над Россией

Любые попытки сбивать летающие объекты в воздушном пространстве России приведут к серьезным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что если беспилотник вышел из воздушного пространства России, то государство, чьи границы были им нарушены, имеет право на самостоятельное решение о том, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.

Также на ГА ООН Лавров заявил, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты по странам Европы и НАТО.

В середине сентября МИД Эстонии заявил, что три российских самолета- истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом. В Минобороны России заявили, что самолеты совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область и воздушное пространство Эстонии не нарушали.

На фоне инцидента с истребителями и беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Румынии, Норвегии и Дании, президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения «в том числе и военным путем».

С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласились американский лидер Дональд Трамп и генсек альянса Марк Рютте. Позднее последний уточнил, что имеет в виду случаи, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным.

Кремль отверг обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными и не имеющими убедительных доказательств, а идею сбивать российские самолеты — безответственной.