Дания закроет небо для гражданских дронов после инцидентов с БПЛА

Мобильная радиолокационная установка в Копенгагене, Дания (Фото: Steven Knap / Ritzau Scanpix / Reuters)

На фоне предстоящего саммита Евросоюза воздушное пространство Дании закрыли для всех гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба Минтранспорта страны.

В то же время Bloomberg написал, что в ночь на 28 сентября датские власти вновь зафиксировали дроны на нескольких военных объектах.

«На следующей неделе в Дании состоится саммит ЕС. Нам нужно полностью сосредоточиться на безопасности. <...> Закрытие вступит в силу с понедельника, 29 сентября, и продлится до пятницы, 3 октября. Запрет действует круглосуточно», — говорится в сообщении Минтранса Дании.

Решение о закрытии неба для дронов принял министр транспорта Томас Даниэльсен после консультации с министрами обороны и юстиции — Троэльсом Лундом Поульсеном и Питером Хуммельгордом. Чиновник пояснил, что запрет позволит исключить риск того, что «вражеские беспилотники могут быть перепутаны с легальными и наоборот».

Хуммельгорд подтвердил, что меры среди прочего призваны упростить работу силовиков, чтобы те не «применяли силы против гражданских беспилотников без необходимости». Нарушителю запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

По данным Bloomberg, в ночь на 28 сентября в «нескольких» местах Дании были обнаружены новые дроны, на что в вооруженных силах заявили о «задействованных различных силах». Агентство в публикации уточнило, что речь идет о военных объектах. Таким образом, дроны в Дании обнаруживали семь дней подряд.

Накануне неопознанные беспилотники были замечены над датскими военными объектами, включая крупнейшую авиабазу страны Каруп, где размещаются вертолеты, службы наблюдения и части командования обороны. Из-за инцидента временно закрыли гражданский аэропорт Мидтъюлланд, расположенный рядом с базой, но на полеты это не повлияло.

В Минобороны Дании сообщили о беспилотниках над военными объектами, но не раскрыли подробности. Позднее ведомство заявило об оказании полиции поддержки «в связи с наблюдениями дронов вблизи критически важных объектов инфраструктуры и военных объектов».