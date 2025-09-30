Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила принять немедленные и неотложные меры по созданию «стены дронов» на границах с Россией.

«Европа должна дать решительный и единый ответ на вторжения российских беспилотников в наши границы. И именно поэтому мы предложим немедленные действия по созданию стены беспилотников», — сказала фон дер Ляйен, выступая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава ЕК также пояснила, что европейские страны «должны двигаться вперед вместе с Украиной и НАТО».

«Стена дронов» — проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Идея стала обсуждаться в связи с участившимися в последние две недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В ряде случаев в их запуске обвинили Россию.

10 сентября власти Польши заявили о проникновении «огромного количества российских дронов» в воздушное пространство страны. Варшава квалифицировала это как «акт агрессии». Россия сообщила, что поражение целей в Польше не планировалось.

Позднее Эстония заявила о вторжении трех российских истребителей МиГ-31, но Москва эти обвинения отвергла. 22 и 25 сентября в Дании из-за неопознанных БПЛА закрылись аэропорты Копенгагена и Ольборга. В Норвегии дроны были зафиксированы 22 сентября, аэропорт Осло также приостановил работу.

Министр обороны Германии Борис Писториус 29 сентября заявил , что реализовать «стену дронов» на восточной границе НАТО не получится быстро. нужны другие решения.

До этого, 27 сентября, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что, по мнению ряда экспертов, ЕС мог бы завершить проект «стена дронов» в течение года, но назвать точный срок сложно.