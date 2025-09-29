Дания срочно вызвала резервистов после инцидентов с дронами

Сотни датских резервистов срочно призвали на службу в связи со случаями обнаружения дронов в небе, в том числе над военными авиабазами, сообщают TV2 и Jyllands-Posten. Это связывают с обеспечением безопасности перед саммитом ЕС

Фото: Casper Brock / Forsvaret

В Дании резервистов срочно вызвали на службу в связи с обнаружениями беспилотников в воздушном пространстве страны, сообщают TV2 и Jyllands-Posten со ссылкой на источники.

Гражданским лицам, прежде служившим в датской армии, предложено как можно скорее явиться на службу. Речь идет о нескольких сотнях солдат, выяснил TV2. Jyllands-Posten отмечает, что инциденты произошли незадолго до саммитов ЕС.

Консультант по вопросам безопасности, бывший главный аналитик в Службе военной разведки Дании Якоб Каарсбо заявил, что такой срочный призыв необычный и показывает, что страна находится «в совершенно экстраординарной ситуации», которая требует чрезвычайных мер. Он связал призыв резервистов на службу с предстоящим саммитом ЕС, который состоится в Копенгагене 1 октября.

В последние недели в небе Дании несколько раз замечали неопознанные беспилотники, в том числе над крупнейшей авиабазой королевства и несколькими аэропортами. В Копенгагене из-за этого временно приостанавливали полеты гражданских судов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» и сообщила о ведущемся расследовании. 28 сентября датские власти закрыли небо для гражданских беспилотников до 3 октября, объяснив это обеспечением безопасности в преддверии саммита ЕС в Копенгагене.

На этом фоне Германия, Франция и Швеция направили Дании военную помощь, в том числе военнослужащих, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы, а НАТО направило к берегам королевства немецкий фрегат «Гамбург».

Власти Дании пока не смогли установить, кто причастен к запускам дронов, заявил министр обороны Троэльс Лунд Польсен. Он отметил, что, «если бы бороться с беспилотниками было так просто, мы бы это сделали», передает Politiken. Россия отвергала причастность к этим инцидентам.