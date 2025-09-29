Писториус выразил сомнения насчет «стены дронов» на востоке НАТО
Реализовать «стену дронов» на восточной границе НАТО не получится быстро, нужны другие решения, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Такое мнение он высказал на панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, его слова приводит Politico.
«Мне очень нравится идея «стены из дронов», но мы должны управлять ожиданиями. Мы говорим не о концепции, которая будет реализована в ближайшие три-четыре года. Мы должны думать и действовать в соответствии с приоритетами, и, я думаю, есть другие. Нам нужно больше возможностей и больше мощностей», — заявил министр.
Он отметил, что защита от беспилотников необходима, но не с помощью «стены дронов». «Россия становится все большей угрозой для НАТО», — подчеркнул Писториус.
Проект «стена дронов» направлен на создание системы защиты от БПЛА. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отмечал, что сначала нужно создать систему обнаружения, так как существующие распознают ракеты и самолеты, но небольшие и низколетящие дроны определить не могут.
О проекте стали активно говорить после того, как в сентябре было зафиксировано несколько нарушений воздушного пространства стран НАТО, в основном восточно-европейских, в которых обвинили Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что обвинения в адрес российских военных относительно нарушения воздушного пространства какой-либо страны должны сопровождаться убедительной аргументацией. Также он подчеркивал, что Россия не угрожает Европе.
Другой участник дискуссии на форуме, министр обороны Нидерландов Рюбен Брекелманс, призвал инвестировать в более эффективные системы борьбы с дронами и «сотрудничать с Украиной и действовать намного быстрее, чем сейчас». По его словам, сторонники проекта называют сроки в месяцы и годы, а эффективные решения нужны сегодня.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступивший на форуме по видеосвязи, подтвердил готовность страны поделиться опытом в защите от БПЛА.
