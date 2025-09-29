⁠Франция и Германия отправили военных в Данию после инцидентов с дронами

Берлин и Париж направили в Копенгаген несколько десятков военнослужащих и вертолет, Стокгольм временно предоставил радиолокационные системы и подразделение, специализирующееся на борьбе с дронами, перед саммитом ЕС в Дании

Фрегат «Гамбург» в порту Копенгагена (Фото: Emil Nicolai Helms / Reuters)

Дания начала получать помощь от союзников по НАТО после нескольких инцидентов с дронами, повлиявших на работу гражданской и военной инфраструктуры, пишет Bloomberg.

Германия, Франция и Швеция направили в Копенгаген, где на этой неделе должен состояться саммит Евросоюза, подкрепление, в том числе военнослужащих, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы, а НАТО направила к берегам королевства немецкий фрегат «Гамбург».

Как уточняет агентство, Берлин направил в Данию 40 немецких военных, Париж — 35, а также вертолет. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссон, Стокгольм временно предоставил Копенгагену несколько мощных радиолокационных систем и отправил подразделение вооруженных сил, специализирующееся на борьбе с дронами.

За последнюю неделю в Дании несколько раз были замечены неопознанные беспилотники, они пролетали в том числе над крупнейшей авиабазой королевства и несколькими аэропортами, в Копенгагене из-за этого временно приостанавливали полеты гражданских судов.

Премьер-министр Метте Фредериксен называла подобные инциденты серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру. С 29 сентября временно власти королевства временно закрыли небо для дронов, запрет действует круглосуточно.

Дания не располагает доказательствами, которые бы подтвердили причастность России к инциденту с беспилотниками возле нескольких аэропортов страны, говорил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, Москва не причастна к инцидентам с дронами, подчеркивали в российском посольстве.