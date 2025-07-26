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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-24

Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара», сообщило центральное телеграфное агентство Кореи.

Он отметил, что разделяет скорбь с близкими погибших и желает им скорее восстановиться после трагедии.

«Разделяя прискорбное чувство вместе с родными и близкими погибших, желаю им скорейшего заживания раны в душе. От всей души желаю, чтобы под вашим [Путина — РБК.] руководством правительство и народ России преодолели боль утраты и скорее восстановили спокойствие и стабильность», — говорится в телеграмме.

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24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых были пятеро детей. Все 49 человек погибли.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Ким Чен Ын соболезнования Владимир Путин телеграмма Северная Корея Ан-24
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