Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Си Цзиньпин (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил в телеграмме соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Приамурье. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от Тынды.

На борту самолета находились 43 пассажира (из них — пятеро детей) и шесть членов экипажа. СК России официально заявил, что при крушении никто не выжил. В регионе объявлен траур.

Правительство России пообещало, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.