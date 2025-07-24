Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил в телеграмме соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Приамурье. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от Тынды.
На борту самолета находились 43 пассажира (из них — пятеро детей) и шесть членов экипажа. СК России официально заявил, что при крушении никто не выжил. В регионе объявлен траур.
Правительство России пообещало, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.
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