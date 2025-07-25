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Общество ,  
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Черные ящики разбившегося Ан-24 доставили в Москву для изучения

Росавиация: Черные ящики разбившегося Ан-24 доставили в Москву для изучения МАК

Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» доставлены в Москву, сообщает Росавиация.

«В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства», — сказано в сообщении.

При крушении Ан-24 погибли два иностранца
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Стихийный мемориал в память о погибших при крушении самолета Ан-24

Материал дополняется.

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