Черные ящики разбившегося Ан-24 доставили в Москву для изучения
Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» доставлены в Москву, сообщает Росавиация.
«В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства», — сказано в сообщении.
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