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Политика ,  
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Алиев выразил соболезнования Путину после крушения самолета Ан-24

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они, по предварительным данным, погибли.

«С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ан-24. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю вам, членам семьи и близким покойных самые глубокие соболезнования», — говорится в письме на имя президента России.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное
Общество
Самолет Ан-24

Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к Тынде он ушел на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась. Спасатели нашли обломки самолета в 15 км от аэропорта Тынды. В качестве причины авиакатастрофы следователи рассматривают неисправность и человеческий фактор.

Соболезнования в связи с крушением самолета ранее выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также поверенная в делах посольства Великобритании в России Дейни Долакия.

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Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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Владимир Путин
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Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
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При крушении Ан-24 все погибли
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