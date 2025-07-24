Нашли обломки пропавшего Ан-24

Обломки пропавшего самолета Ан-24 найдены. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Россавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия», — сообщили в МЧС.

Обломки найдены в 15 км от Тынды, сообщил «Интерфакс». «Самолет разрушен», — сообщил источник агентства.

На борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

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