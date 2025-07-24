Нашли обломки пропавшего Ан-24
Обломки пропавшего самолета Ан-24 найдены. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
«В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Россавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия», — сообщили в МЧС.
Обломки найдены в 15 км от Тынды, сообщил «Интерфакс». «Самолет разрушен», — сообщил источник агентства.
На борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.
Материал дополняется
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ