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Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в России

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он отметил, что в Белоруссии с «чувством глубокой скорби» восприняли известие о крушении, в котором никто не выжил.

«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших», — следует из телеграммы Лукашенко российскому лидеру.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Пассажирский Ан-24 на рейсе Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил, подтвердили в СК. Полный список погибших пассажиров пока не опубликован.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное
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Самолет Ан-24

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.

В офис «Ангары» после смертельной авиакатастрофы пришли силовики.

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Теги
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Владимир Путин соболезнования Тында крушения
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