Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Он отметил, что в Белоруссии с «чувством глубокой скорби» восприняли известие о крушении, в котором никто не выжил.
«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших», — следует из телеграммы Лукашенко российскому лидеру.
Пассажирский Ан-24 на рейсе Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.
На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил, подтвердили в СК. Полный список погибших пассажиров пока не опубликован.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.
В офис «Ангары» после смертельной авиакатастрофы пришли силовики.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ