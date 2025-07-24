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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью пассажиров самолета Ан-24, следует из сообщения на сайте главы правительства Армении.

Пашинян выразил слова поддержки семьям и близким погибших.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Пожалуйста, передайте мои искренние слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим близких в авиакатастрофе», — говорится в телеграмме.

Алиев выразил соболезнования Путину после крушения самолета Ан-24
Политика
Ильхам Алиев

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых были пятеро детей. Все 49 человек погибли.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Александра Озерова
Никол Пашинян Владимир Путин соболезнования авиакатастрофа Ан-24 Амурская область Армения
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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