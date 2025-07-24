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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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При крушении Ан-24 все погибли

МЧС: при крушении Ан-24 в Амурской области все погибли
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Катастрофа Ан-24 под Тындой
На борту были 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды

При крушении Ан-24 все погибли
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На месте крушения Ан-24 в Амурской области, «предварительно, выживших нет». Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России. На борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа, говорил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«На месте крушения самолета Ан-24 наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы», — сообщили там.

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Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к Тынде он ушел на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась. Спасатели нашли обломки самолета в 15 км от Тынды.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное
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Самолет Ан-24

Следствие завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. По данным ТАСС, воздушное судно было исправно перед вылетом.

Агентство со ссылкой на источник в оперативных службах среди версий крушения назвало ошибку экипажа, который в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку. По словам первого замглавы Восточного управления СК на транспорте Владимира Ануфриева, в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. С утра в Тынде шел дождь, из Благовещенска Ан-24 вылетел с задержкой.

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе и выплатить компенсации.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Елена Чернышова
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