Шадаев: штрафы за экстремизм позволят не блокировать западные соцсети

Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Введение штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете пока позволит обойтись без блокировки западных интернет-платформ, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Думе, передает корреспондент РБК.

«Это решение позволяет отбалансировать: с одной стороны, не допустить дальнейшее распространение экстремистских материалов, с другой стороны, не принимать решение о блокировке больших западных платформ. Пока», — сказал он.

После выступления Шадаева Госдума приняла поправки к законодательству, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете. Изменения вносятся в КоАП и предполагают за это штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В тексте поправок указывается, что к экстремистским относятся материалы, включенные в опубликованный федеральный реестр экстремистских материалов Минюста или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Также Госдума поддержала предложение ввести штраф за распространение рекламы VPN-сервисов.

После принятия поправок во втором чтении в Думе пояснили, что штрафы грозят тем, кто намеренно ищет подобные материалы в интернете и уже «на карандаше у правоохранителей». Там уточнили, что следственным органам нужно будет доказать «умысел поиска» и «использование этих материалов».

Тогда в Минцифры также отметили, что речь идет об умышленном поиске такой информации и поводов для запрета VPN или использования Instagram или Facebook (признаны экстремистскими, принадлежат компании Meta, запрещенной в России. — РБК) нет.

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 18 июля заявил, что мессенджер WhatsApp, также принадлежащий компании Meta, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента. Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов преждевременны.