Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете

Фото: Асхат Бардынов для РБК

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете, передает корреспондент РБК.

За решение проголосовали 306 депутатов, против — 67, воздержались — 22.

Перед голосованием к депутатам с разъяснением положений законопроекта обратился министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, наказывать россиян будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, за посещение соцсетей, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не станут.

В соответствии с принятыми поправками в КоАП административный штраф для граждан составит 3 — 5 тыс. руб.