Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете, передает корреспондент РБК.
За решение проголосовали 306 депутатов, против — 67, воздержались — 22.
Перед голосованием к депутатам с разъяснением положений законопроекта обратился министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, наказывать россиян будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, за посещение соцсетей, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не станут.
В соответствии с принятыми поправками в КоАП административный штраф для граждан составит 3 — 5 тыс. руб.
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