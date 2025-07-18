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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу из России

Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться уйти из России
По словам первого зампреда IT-комитета Госдумы Антона Горелкина, мессенджер «с очень большой долей вероятности» попадет в список подлежащего ограничениям ПО из недружественных стран, который ранее поручил создать президент
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, мессенджер, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.

«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», — отметил Горелкин. Он добавил, что претендентом на долю WhatsApp станет национальный мессенджер.

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Депутат также отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — сказал Горелкин.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает первое место в России среди всех интернет-сервисов. Среднесуточный охват WhatsApp за тот же период среди российской аудитории достигал 84,4 млн, или 68,6%. Для сравнения, у занимающей второе место соцсети «ВКонтакте» показатель месячного охвата в апреле составлял 93,8 млн, среднесуточного — 59,2 млн. У находящегося на третьем месте Telegram месячный охват — 90,5 млн, среднесуточный — 68,3 млн.

16 июля президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых округов подписал ряд поручений, в том числе представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в России ПО, произведенного в недружественных иностранных государствах. Подготовить их правительство должно до 1 сентября 2025 года.

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Алина Нафикова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Whatsapp Антон Горелкин Telegram ограничения
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