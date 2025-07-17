Штрафы за поиск экстремистского контента пообещали «взятым на карандаш»
С принятием поправок о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете «ни для кого ничего не поменяется», «в телефоны лезть не будут», административная ответственность будет предусмотрена для тех, кто намеренно ищет подобные материалы в интернете и уже «на карандаше у правоохранителей», сообщил телеканалу «Россия» глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Законопроект создан для узкого круга лиц, которые уже, по сути, на карандаше у правоохранителей. Это те, кто намеренно, злонамеренно ищет экстремистский запрещенный контент, который таким признан по решению суда и находится в перечне Минюста, который ведется с 2006 года». — отметил он.
По утверждению Боярского, если кто-то случайно наткнулся на такие материалы, или ему их показали, то «ничего вам за это не будет». Следственным органам нужно будет доказать «умысел поиска» и «использование этих материалов».
«Что касается иноагентов, их интервью, материалов даже просто созданных экстремистскими организациями, то смотреть их можно, штрафов не будет», — говорит депутат.
Он также заявляет, что не будет штрафов и за использование VPN-сервисов, можно продолжать пользоваться Facebook и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). «Всё по-прежнему», — сказал Боярский.
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