В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp

Государственная дума Российской Федерации, Москва (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран, в том числе мессенджера WhatsApp, являются преждевременными, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — сказал Боярский.

Депутат отметил, что, если бы год назад зашла речь о возможном уходе WhatsApp из России, он назвал бы это событием «на грани недопустимого». По его словам, сервисом активно пользовались миллионы россиян, а отечественной альтернативы тогда не было. В итоге, как подчеркнул Боярский, для решения проблемы был разработан закон о национальной платформе.

«И вот она появляется, появилась — мессенджер Max, которым уже можно пользоваться, который будет развиваться, у него будет множество функций, но он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. И в этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива», — заключил Боярский.

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 18 июля заявил , что WhatsApp, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента

Правительство назначило ответственной за работу и развитие национального мессенджера Mах дочернюю компанию VK «Коммуникационная платформа». В начале июля в мессенджере количество пользовательских регистраций превысило 2 млн.



Ранее Боярский опроверг возможный запрет на использование в России VPN-сервисов. Он подчеркнул, что многие пользователи применяют VPN для доступа к важным обновлениям программ, драйверам или учебным ресурсам, а не с противоправными целями.