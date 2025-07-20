 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp

Государственная дума&nbsp;Российской Федерации, Москва
Государственная дума Российской Федерации, Москва (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран, в том числе мессенджера WhatsApp, являются преждевременными, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — сказал Боярский.

Депутат отметил, что, если бы год назад зашла речь о возможном уходе WhatsApp из России, он назвал бы это событием «на грани недопустимого». По его словам, сервисом активно пользовались миллионы россиян, а отечественной альтернативы тогда не было. В итоге, как подчеркнул Боярский, для решения проблемы был разработан закон о национальной платформе.

«И вот она появляется, появилась — мессенджер Max, которым уже можно пользоваться, который будет развиваться, у него будет множество функций, но он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. И в этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива», — заключил Боярский.

Песков напомнил об обязанности WhatsApp следовать российским законам
Политика
Фото:Дарья Широкова / РБК

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин 18 июля заявил, что WhatsApp, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.

Правительство назначило ответственной за работу и развитие национального мессенджера Mах дочернюю компанию VK  «Коммуникационная платформа». В начале июля в мессенджере количество пользовательских регистраций превысило 2 млн.

Ранее Боярский опроверг возможный запрет на использование в России VPN-сервисов. Он подчеркнул, что многие пользователи применяют VPN для доступа к важным обновлениям программ, драйверам или учебным ресурсам, а не с противоправными целями.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Сергей Боярский блокировка Whatsapp Мессенджер Max
Материалы по теме
В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой
Технологии и медиа
В Госдуме назвали условие ужесточения санкций против Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Над Россией сбили еще девять украинских беспилотников Политика, 21:43
Янник Синнер и Новак Джокович снялись с «Мастерса» в Торонто Спорт, 21:40
Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти Общество, 21:38
Российского этнографа задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде Общество, 21:24
В Госдуме назвали преждевременными разговоры о блокировке WhatsApp Технологии и медиа, 20:58
«Роснефть» ответила на санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy Политика, 20:50
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в первых турах РПЛ, обыграв «Ростов» Спорт, 20:37
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
На подлете к Москве сбили еще три беспилотника Политика, 20:35
В РЖД сообщили о введении в график задержанных из-за атаки дронов поездов Политика, 20:19
В Иране объявили выходной для экономии воды и электричества из-за жары Общество, 20:18
Кувейт аннулировал более тысячи заявок на гражданство из-за мошенничества Политика, 20:11
В МВД рассказали о неочевидных ошибках в защите от мошенников Общество, 20:06
Буассон выиграла первый титул WTA в карьере на турнире в Гамбурге Спорт, 20:02
Махачкалинское «Динамо» столкнулось с проблемами при вылете из Москвы Спорт, 19:59