Кому грозит поправка о штрафах за поиск экстремизма в интернете

Комитет Госдумы поддержал предложение правительства ввести административную ответственность за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе через VPN. Чем это грозит пользователям Рунета — разбирался РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За поиск какой информации будет грозить штраф

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые вводят штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Поправки были поданы в законопроект, который в первой версии касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». В первом чтении он был принят в январе 2025 года. Ко второму чтению к законопроекту поступило несколько поправок, в том числе от правительства. Наибольший резонанс получила предложенная кабмином и одобренная комитетом норма, согласно которой «умышленное осуществление поиска» в сети интернет заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

К экстремистским, как указали разработчики нормы, относятся материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Согласно федеральному закону, экстремистскими считаются материалы, призывающие к осуществлению или оправдывающие экстремистскую деятельность, в том числе труды руководителей Национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей организаций и движений, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, а также публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. В федеральном списке экстремистских материалов, который ведет Минюст, 5473 записи, в нем не только текстовые публикации, но и видео- и аудиопроизведения. Доступ к ним заблокирован.

Комитет также поддержал предложение ввести штраф за распространение рекламы VPN-сервисов (в поправках они названы «программно-аппаратными средствами доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен»). Их реклама в случае принятия законопроекта повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. руб.; на должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб.; на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Госдума рассмотрит законопроект с предложенными к нему поправками в четверг, 17 июля. В случае принятия закона парламентом и подписания президентом Владимиром Путиным он вступит в силу с 1 сентября.

«Попытка перейти к наказанию за потребление контента»: будут ли штрафовать за вход в соцсети

Вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков в беседе с РБК обратил внимание на то, что поправки не связаны с изначальной концепцией законопроекта. «В мой чат-бот и через сайт Госдумы мне поступает множество обращений о том, как это будет работать в случае принятия, можно ли будет посещать соцсети, запрещенные в Российской Федерации, а что, если ты случайно нажал, а что, если кто-то из знакомых прислал пожилому человеку ссылку, и он перешел по ней, получается, он получит штраф? По такому принципу мы должны штрафовать всех тех, кто попадался на мошенничество?» — рассуждает Даванков.

Фракция «Новых людей» не будет поддерживать эти поправки, заявил он. «Сейчас советуемся с юристами, что можно сделать по этому поводу. Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — заключил депутат.

«Нужна пояснительная бригада», — отреагировала на внесенные поправки глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. По ее оценкам, возглавляемая ею организация не сможет «передавать МВД» часть информации об экстремистских сообществах в интернете. «Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — написала она. Она допустила, что и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной.

Поправки внесены во втором чтении к другому закону — такая практика позволяет обойти публичные слушания, обратили внимание в коллегии адвокатов M-Partners.

«С точки зрения правоприменения — это новая правовая плоскость. До сих пор ответственность касалась в основном распространения контента. Сейчас мы видим попытку перейти к наказанию за само потребление — и это требует другой логики доказывания. Возникают вопросы: как именно будет подтверждаться умышленность? Кто и при каких условиях будет получать доступ к данным? Как избежать произвольного трактования?» — сказала РБК управляющий партнер Московской коллегии адвокатов M‑Partners Екатерина Беспалова. В случае расплывчатых формулировок наибольшие риски ложатся не на очевидных нарушителей, а на обычных пользователей, уже в ближайшее время мы можем столкнуться с ростом обысков и досмотров устройств — особенно в рамках других дел, где эти нормы могут использоваться как дополнительный инструмент давления, допустила она.

Создадут предложенные нововведения и риски для бизнеса, особенно в тех кейсах, где сотрудники используют VPN или передают доступ к корпоративным аккаунтам. А это — частая практика, особенно в удаленных командах, отметила Беспалова.

«Экстремистские материалы не находятся в свободном и открытом доступе. Речь идет только об умышленном поиске такой информации, который должны доказать правоохранительные органы. Речи о запрете VPN или использовании Instagram или Facebook (признаны экстремистскими, принадлежат компании Meta, запрещенной в России. — РБК) не идет», — говорится в опубликованном на сайте комментарии Минцифры.

Как депутаты ответили на претензии к поправкам

Поправки касаются умышленного поиска экстремистских материалов, говорит первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев. Он считает, что государство установило все необходимые барьеры для доступа к экстремистским материалам, например блокировку таких материалов в русскоязычных поисковых строках, и подчеркнул, что поправки направлены на тех, кто пытается их преодолеть. «Если человек зашел на запрещенный в Российской Федерации портал Meta, в тот же запрещенный Instagram или какой-то другой сервис, то за это, конечно, штрафовать не будут. Но если будет доказан умысел, что пользователь прошел все преграды, которые поставило государство к тому или иному экстремистскому контенту, и зачем-то хочет с ним ознакамливаться и этот контент потреблять, то, конечно, это является, скорее всего, умыслом противоправного действия, за которое [будет] предназначена административная ответственность в виде денежного штрафа», — говорит Ткачев.

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев подтвердил, что в поправках речь идет об экстремистских материалах, которые включены в федеральный реестр. «Есть порядок признания материалов экстремистскими и их включения в федеральный реестр. Именно в тех случаях, когда речь идет о сайтах, заблокированных Роскомнадзором, и сведения о которых имеются в федеральном реестре, только тогда будет возникать ответственность. Любой заход в интернет с поиском какой-то информации сам по себе ответственности не влечет», — разъяснил он.

Ответственность будет наступать за целенаправленный поиск в интернете информации, признанной экстремистской, пояснили РБК в комитете по госстроительству. Под это будут подпадать, например, запросы в поисковике «Как создать бомбу» или «Как вступить в ВСУ». В комитете пояснили, что ответственность непосредственно за экстремистские действия сейчас есть, а за поиск информации об этом — нет, поэтому она вводится поправками.

В комитете по госстроительству Госдумы по просьбе РБК ответили на опасения Екатерины Мизулиной о том, что в соответствии с нормами, предложенными поправками, Лига безопасного интернета не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах, а работа сотрудников МВД, отвечающих за мониторинг, может быть признана незаконной. В комитете в ответ сравнили ситуацию с обнаружением взрывного устройства: если взрывное устройство обнаружат в квартире, то это будет основанием для уголовного преследования, а если «шел, нашел и сообщил», то человека привлекать к ответственности не будут. Там также подчеркнули, что, например, минер, который работает со взрывчаткой, не рассматривается как субъект ответственности. Также сотрудник, который отвечает за мониторинг, не подлежит ответственности и не рассматривается как ее субъект, подчеркнули в комитете по госстроительству.

Что касается использования VPN, то это не является правонарушением, но нарушением будет его реклама, говорит Ткачев. «В этом смысле самое главное — как будет работать правоприменительная практика и как будет доказываться силовыми структурами умысел. Это пока вопрос», — добавил депутат.

Обычное обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой, а россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам, ответственность будет наступать для владельцев сервисов, заявил «РИА Новости» соавтор поправок сенатор Артем Шейкин.