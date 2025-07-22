Шадаев объяснил, кого коснутся штрафы за поиск экстремизма в интернете

Глава Минцифры утверждает, что большинства пользователей Сети новые штрафы не коснутся: штрафовать будут только за умышленный поиск экстремистских материалов. Законопроект вызвал критику депутатов и общественных деятелей

Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россиян будут наказывать только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, доступ к соцсетям наказываться не будет, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме в ходе рассмотрения соответствующих поправок, передает корреспондент РБК. Документ сегодня был принят в Госдуме в третьем чтении.

По его словам, правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к материалам, внесенным в список экстремистских: пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел на его поиск. Правоохранители должны доказать наличие умысла — это будет главная задача силовиков при вынесении постановления о правонарушении.

За доступ к соцсетям, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не будут, добавил министр. «Только [за доступ] к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи и так далее. И в этом смысле, если пользователь об этом не знает — о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — сказал министр.

Под экстремистскими материалами, за просмотр которых будут штрафовать, имеются в виду именно те материалы, которые включены в соответствующий реестр, их число ограничено. «Норма содержит наличие умысла, и пользователь должен знать заранее, что эти материалы включены в реестр. Только 5,5 тыс. материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5,5 тыс. материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение», — сказал Шадаев.

Законопроект и поправки к нему в итоге были приняты в третьем чтении голосами депутатов «Единой России». Фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержать поправки отказались. Поправки ранее критиковал вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков. «Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — говорил депутат. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что поправки сделают невозможными мониторинг и передачу в МВД данных об экстремистских сообществах в Сети, проводимые активистами.

Первая версия законопроекта была внесена в Госдуму в июне и касалась «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Однако ко второму чтению были поданы поправки, не связанные с изначальной концепцией. Их автором выступило правительство. Одной из них вводятся штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.