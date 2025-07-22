 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шадаев объяснил, кого коснутся штрафы за поиск экстремизма в интернете

Глава Минцифры утверждает, что большинства пользователей Сети новые штрафы не коснутся: штрафовать будут только за умышленный поиск экстремистских материалов. Законопроект вызвал критику депутатов и общественных деятелей
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россиян будут наказывать только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, доступ к соцсетям наказываться не будет, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме в ходе рассмотрения соответствующих поправок, передает корреспондент РБК. Документ сегодня был принят в Госдуме в третьем чтении.

По его словам, правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к материалам, внесенным в список экстремистских: пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел на его поиск. Правоохранители должны доказать наличие умысла — это будет главная задача силовиков при вынесении постановления о правонарушении.

Кому грозит поправка о штрафах за поиск экстремизма в интернете
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

За доступ к соцсетям, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не будут, добавил министр. «Только [за доступ] к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи и так далее. И в этом смысле, если пользователь об этом не знает — о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — сказал министр.

Под экстремистскими материалами, за просмотр которых будут штрафовать, имеются в виду именно те материалы, которые включены в соответствующий реестр, их число ограничено. «Норма содержит наличие умысла, и пользователь должен знать заранее, что эти материалы включены в реестр. Только 5,5 тыс. материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5,5 тыс. материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение», — сказал Шадаев.

Законопроект и поправки к нему в итоге были приняты в третьем чтении голосами депутатов «Единой России». Фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержать поправки отказались. Поправки ранее критиковал вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков. «Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — говорил депутат. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что поправки сделают невозможными мониторинг и передачу в МВД данных об экстремистских сообществах в Сети, проводимые активистами.

У Думы прошли задержания из-за пикета против штрафов за поиск экстремизма
Политика
Дмитрий Кисиев

Первая версия законопроекта была внесена в Госдуму в июне и касалась «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Однако ко второму чтению были поданы поправки, не связанные с изначальной концепцией. Их автором выступило правительство. Одной из них вводятся штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума экстремизм Максут Шадаев
Максут Шадаев фото
Максут Шадаев
политик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
Материалы по теме
Шадаев: штрафы за экстремизм позволят не блокировать западные соцсети
Технологии и медиа
У Думы прошли задержания из-за пикета против штрафов за поиск экстремизма
Политика
Шадаева пригласили в Думу для разъяснений о штрафах за поиск экстремизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Мизулина предупредила об угрозе для миллионов россиян из-за нового закона Политика, 15:00
Госдума приняла закон о штрафах за передачу номера другому лицу Общество, 15:00
Фанаты «Зенита» и «Спартака» стали лидерами по оформлению Fan ID Спорт, 14:58
Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко Политика, 14:51
Умер экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Уэльса Джоуи Джонс Спорт, 14:51
Российские синхронистки впервые за 31 год проиграли золото ЧМ в группах Спорт, 14:47
В Крыму задержали трех забравшихся на Обелиск Славы туристов Общество, 14:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Украинских военных осудили за вторжение в Курскую область Политика, 14:37
Дума одобрила право гражданских жен участников военной операции на льготы Политика, 14:29
Шадаев: штрафы за экстремизм позволят не блокировать западные соцсети Технологии и медиа, 14:25
Мемкоин Dogecoin подорожал на 40% за неделю Крипто, 14:20
В Кремле ответили на слова Алиева про Украину Политика, 14:18
Часть силовиков вышли из редакции Baza. Видео Политика, 14:14
В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Венделу из «Аль-Иттихада» Спорт, 14:14