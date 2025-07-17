Кабмин предложит новые ограничения на работу зарубежных мессенджеров

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В России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями деловых кругов.

«Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — говорится в документе.

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