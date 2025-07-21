«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за ограничений

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Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает вносить изменения в расписание и призывает пассажиров следить за актуальной информацией на фоне ограничений на полеты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

«В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля «Аэрофлот» продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов», — заявили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» сообщили, что оформить возврат или перебронирование билета можно только по месту его покупки — через форму на сайте, контакт-центр, офис продаж или у агента. В кассах «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево временно не осуществляется возврат и переоформление билетов.

Также в офисах и кассах перевозчика не возвращают деньги за билеты, купленные через агентов или агрегаторы. Авиакомпания заверила, что предпринимает все меры для скорейшего восстановления полетной программы.

Поздним вечером в воскресенье, 20 июля, Шереметьево приостановило работу . Ограничения сняли спустя почти час, но вскоре, спустя примерно 40 минут, ввели вновь . Меры также затронули и другие аэропорты Москвы — Жуковский и Домодедово. Во всех аэропортах столицы сняли ограничения на полеты ранним утром 21 июля — в 3:49.

По данным онлайн-табло на 9:30 21 июля, больше всего задержек и отмен было в Шереметьево: задержано 108 вылетов и 196 прилетов, отменено 84 вылета и 93 прилета. Как свидетельствуют видео очевидцев, утром там наблюдались скопления людей.

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Вместе с тем Минобороны отчиталось, что российская система ПВО в ночь на 21 июля сбила 74 дрона, из них 23 — в Московском регионе.