Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов

Аэрпорты подстраиваются под задержки рейсов на фоне плана «Ковер», сейчас «чуть получше, чем было в мае», заявил глава Минтранса. Власти понимают неудобства пассажиров, но главное — безопасность, добавил он

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аэропорты и авиакомпании не могут прогнозировать, когда и как надолго будет введен план «Ковер», который приводит к задержке рейсов, это задача военных, заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин

Так он ответил вопрос, можно ли минимизировать задержки рейсов на фоне введения плана. «Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Никитин добавил, что Минтранс будет работать с Минобороны и «пытаться что-то сделать». Власти понимают неудобства, «но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», указал он.

План «Ковер» неоднократно вводился в российских регионах с начала полномасштабных боев на Украине, большинство случаев связано с атаками беспилотников. В связи с этим российские аэропорты вводят временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Только с 5 по 7 июля в России отменили почти 500 рейсов, 88 направили на запасные аэродромы, задержали отправление около 1,9 тыс. рейсов.

Накануне, 20 июля, аэропорты в Москве вновь ограничивали работу из-за атаки беспилотников. Как сообщили в Росавиации, с 19 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, из них 78 из них должны были прилететь в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Три десятка перенаправленных рейсов принял Пулково в Санкт-Петербурге, авиакомпании предупредили о смене расписания.

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В связи с ограничениями утром 21 июля во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны девять рейсов в Москву, вылета ждут 2,7 тыс. пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.