 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов

Глава Минтранса Никитин: аэропорты подстраиваются под план «Ковер»
Аэрпорты подстраиваются под задержки рейсов на фоне плана «Ковер», сейчас «чуть получше, чем было в мае», заявил глава Минтранса. Власти понимают неудобства пассажиров, но главное — безопасность, добавил он
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аэропорты и авиакомпании не могут прогнозировать, когда и как надолго будет введен план «Ковер», который приводит к задержке рейсов, это задача военных, заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин

Так он ответил вопрос, можно ли минимизировать задержки рейсов на фоне введения плана. «Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Никитин добавил, что Минтранс будет работать с Минобороны и «пытаться что-то сделать». Власти понимают неудобства, «но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», указал он.

В трех московских аэропортах временно ограничили полеты
Политика

План «Ковер» неоднократно вводился в российских регионах с начала полномасштабных боев на Украине, большинство случаев связано с атаками беспилотников. В связи с этим российские аэропорты вводят временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Только с 5 по 7 июля в России отменили почти 500 рейсов, 88 направили на запасные аэродромы, задержали отправление около 1,9 тыс. рейсов.

План «Ковер»: что это такое, когда вводится и как работает в авиации
База знаний
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Накануне, 20 июля, аэропорты в Москве вновь ограничивали работу из-за атаки беспилотников. Как сообщили в Росавиации, с 19 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, из них 78 из них должны были прилететь в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Три десятка перенаправленных рейсов принял Пулково в Санкт-Петербурге, авиакомпании предупредили о смене расписания.

Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов
Video

В связи с ограничениями утром 21 июля  во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны девять рейсов в Москву, вылета ждут 2,7 тыс. пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минтранс Андрей Никитин аэропорты задержки рейсов
Андрей Никитин фото
Андрей Никитин
министр транспорта России
26 ноября 1979 года
Материалы по теме
РЖД назначили «Сапсан» из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов
Политика
В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минводы
Общество
На запасные аэродромы из-за ограничений в Москве отправили 134 рейса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Польша купит долю в компании, отслеживающей перемещения российских войск Политика, 09:55
У Крымского моста скопились 1,5 тыс. автомобилей Общество, 09:53
В США решается будущее крипторынка: вот что самое важноеПодписка на РБК, 09:50
«Ростех» рассказал о возможностях комплекса «Пенициллин» на спецоперации Политика, 09:47
Глава «Нацпроектстроя» заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа Экономика, 09:43
В Якутии объявлен траур из-за смертельного ДТП с вахтовиками Общество, 09:30
Стоимость сотни самых дорогих квартир на продажу достигла ₽147 млрд Недвижимость, 09:26
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов Общество, 09:17
Сотрудник обкрадывает компанию. На это укажет отчетность — куда смотретьПодписка на РБК, 09:15
Китай пригрозил мерами в ответ на санкции ЕС против своих компаний Политика, 09:12
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Облигации пошли в рост: какие принесут порядка 25%Подписка на РБК, 09:00
Сладкая доля: какие вкусы алкоголя стали популярны в России Вино, 09:00
В Подмосковье дожди превысили отметку в 80% от месячной нормы Общество, 08:49