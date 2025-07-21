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Политика ,  
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Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Во всех четырех московских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

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Ограничения в Домодедово и Жуковском действовали с 1:16 мск, в Шереметьево — с 0:45 мск полеты осуществлялись с согласования соответствующих органов. Согласно телеграм-каналу Кореняко, во Внуково меры действовали с 15:56 мск 20 июля.

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Полина Харчевникова
Москва аэропорты ограничения Росавиация
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