Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты
Во всех четырех московских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
Ограничения в Домодедово и Жуковском действовали с 1:16 мск, в Шереметьево — с 0:45 мск полеты осуществлялись с согласования соответствующих органов. Согласно телеграм-каналу Кореняко, во Внуково меры действовали с 15:56 мск 20 июля.
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