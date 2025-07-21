В Шереметьево предупредили об увеличении времени обслуживания пассажиров

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Столичный аэропорт Внуково снял ограничения на полеты и предпринимает меры для возвращения к штатному графику и готовит к вылету задержанные рейсы, сообщается в его телеграм-канале. Пассажиров попросили следить за информацией о рейсах на табло и в чат-боте.

В Шереметьево заявили, что работают штатно, но отправляют рейсы «по факту очередности и готовности воздушных судов». «Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту ранее введенных мероприятий в целях обеспечения безопасности», — отметили в аэропорту. Ситуацию в терминалах там назвали «спокойной».

В аэропорту после полуночи сообщили о полном восстановлении полетов — прием и выпуск воздушных судов были возобновлены без ограничений.

Как свидетельствуют видео очевидцев, утром в Шереметьево наблюдались скопления людей.

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В другом аэропорту Москвы — Домодедово РБК сообщили, что после снятия ограничений гавань продолжает работу в штатном режиме. Для обеспечения бесперебойной работы привлечен дополнительный персонал, распределение пассажиропотока по терминалу равномерное.

«Пассажиропоток равномерно распределяется по всем функциональным зонам терминала, что позволяет избежать скоплений и сохранять спокойную обстановку», — говорится в сообщении.

План «Ковер» — это особый авиационный режим, вводимый при нарушении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его объявления все самолеты обязаны покинуть зону или немедленно приземлиться. Сигнал поступает гражданским бортам от диспетчеров, военным — от дежурного ПВО.

По данным онлайн-табло на 9:30 21 июля, больше всего задержек и отмен — в Шереметьево: задержаны 108 вылетов и 196 прилетов, отменены 84 вылета и 93 прилета.

Во Внуково задержаны 61 вылет и 66 прилетов, отменены девять вылетов и 15 прилетов. В Домодедово — 22 задержанных вылета и 21 прилет, отменены два вылета. В Жуковском зафиксированы пять задержанных вылетов и четыре прилета, отмен не было.

Из-за временных ограничений на взлет и посадку в московских аэропортах в аэропорт Пулково перенаправили 22 рейса. В связи с этим он работает с повышенной нагрузкой, а все службы переведены на усиленный график, следует из сообщения пресс-службы Пулково в телеграм-канале.

Утром 21 июля в Минобороны сообщили об уничтожении 23 беспилотников над Московским регионом, среди них 15 летели на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в Новой Москве. По информации главы региона, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Около четырех часов утра 21 июля представитель Росавиации Артем Кореняко объявил, что во всех четырех московских аэропортах сняли ограничения на полеты.

В ночь с 19 на 20 июля в условиях временных ограничений на полеты 134 воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы. Ограничения были введены на фоне атаки дронов на Москву: ПВО сбили 19 беспилотников, из них 16 — в направлении столицы.