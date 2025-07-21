Над Московским регионом сбили 23 дрона

Минобороны: над Московским регионом за ночь сбили 23 дрона

Фото: Минобороны России

Российская система ПВО за ночь сбила 74 дрона, из них 23 — в Московском регионе, сообщили в Минобороны.

«23 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву», — уточнили в военном ведомстве.

Также беспилотники были сбиты над Курской, Ростовской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в ТиНАО. Там работают экстренные службы. Мэр добавил, что серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

В Ростовской области обломки дрона упали на кровлю зданий железнодорожного вокзала поселка Каменоломни, она загорелась. В РЖД сообщили о задержке из-за этого 26 поездов.