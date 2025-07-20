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Политика ,  
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В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты

Аэропорт Шереметьево приостановил свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал он в своем телеграм-канале.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее ограничения на полеты в Шереметьево, а также во Внуково и Домодедово вводили около 16:00 мск. В Шереметьево меры сняли в 17:17 мск.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В ночь на 20 июля Москва подверглась атаке украинских дронов, тогда все московские аэропорты приостанавливали работую. В Шереметьево ограничения действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов.

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Полина Харчевникова
Шереметьево ограничения Росавиация
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