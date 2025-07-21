В Шереметьево ввели ограничения

Полеты в аэропорту Шереметьево временно осуществляются по согласованию, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал он в своем телеграм-канале в 0:45 мск.

Позднее, в 1:16 мск, ограничительные меры ввели также в аэропортах Жуковский и Домодедово.

Ограничения в Шереметьево ввели спустя примерно 40 минут после возобновления работы аэропорта. Тогда меры действовали на протяжении часа — с 23:05 мск 20 июля до 0:06 мск 21 июля.