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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о непростой ситуации в Сумской и Харьковской областях

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается непростой, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

«Доклад главнокомандующего Александра Сырского. <...> Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Также президент Украины сообщил об оборонительных усилиях ВСУ на Покровском и других направлениях в Донбассе.

В марте начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил о переходе российских войск из Курской в Сумскую область. Тогда он заявил, что российские военные расширяют зону безопасности.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Позже президент Владимир Путин подтвердил начало формирования буферной зоны для защиты российских регионов и не исключил, что Россия «заберет Сумы». Газета The Wall Street Journal в конце июня сообщала, что украинская армия несет значительные потери при удержании позиций в Сумской области.

Минобороны 11 июля сообщило о занятии села Бессаловка, которое находится рядом с Теткино Курской области.

Позже, 17 июля, российские военные установили контроль над населенным пунктом Дегтярное в Харьковской области. Ранее украинские власти объявили об эвакуации 325 населенных пунктов в регионе.

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Евгений Вахляев
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине Сумская область Харьковская область
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