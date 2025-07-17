Минобороны сообщило о взятии села в Харьковской области
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Дегтярное в Харьковской области Украины, сообщило Минобороны. Также российские военные заняли населенный пункт Попов Яр в Донецкой народной республике и Каменское в Запорожской области.
Село Дегтярное, которое перешло под контроль подразделения группировки войск «Север», — самый северный населенный пункт Харьковской области, он расположен на границе Украины и России. Попов Яр заняли военнослужащие подразделения группировки войск «Центр», село находится в Константиновском районе, севернее Новой Полтавки, о взятии которой ведомство отчиталось в мае. Село Каменское в Запорожской области заняли подразделения группировки войск «Днепр».
Согласно сводке Минобороны, военнослужащие подразделения группировки «Север» нанесли удар по позициям украинских бригад в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области; группировка «Центр» атаковала бригады ВСУ в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка ДНР; группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, атаковав ВСУ в районах населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области.
Последний раз о взятии села в Харьковской области Минобороны сообщало 6 июля. Тогда под контроль российских военных перешло село Соболевка, которое находится в Купянском районе. После этого украинские власти решили расширить зону эвакуации в Харьковской области, сейчас она объявлена в 325 населенных пунктах.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, она необходима для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.
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