В Харьковской области объявили эвакуацию жителей 325 населенных пунктов
Из 325 населенных пунктов Харьковской области проводится эвакуация жителей, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
«Под статусом эвакуации — 325 населенных пунктов Харьковщины. В частности, продолжается обязательная эвакуация из Шевченковской поселковой общины, необходимо вывезти оттуда всех детей. Сейчас под нашим вниманием 125 семей», — написал он.
Синегубов добавил, что всем эвакуированным будет предложено временное жилье и оказана гуманитарная помощь.
Минобороны 6 июля сообщило, что российские военные взяли под контроль село Соболевка в Купянском районе Харьковской области. О продвижении на этом направлении Минобороны отчитывалось в конце июня.
Тремя днями ранее Минобороны сообщило о занятии села Меловое в Купянском районе Харьковской области на границе с Валуйским городским округом Белгородской области.
В конце июня подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Новая Кругляковка в Изюмском районе области.
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