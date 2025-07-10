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Военная операция на Украине ,  
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В Харьковской области объявили эвакуацию жителей 325 населенных пунктов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Из 325 населенных пунктов Харьковской области проводится эвакуация жителей, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

«Под статусом эвакуации — 325 населенных пунктов Харьковщины. В частности, продолжается обязательная эвакуация из Шевченковской поселковой общины, необходимо вывезти оттуда всех детей. Сейчас под нашим вниманием 125 семей», — написал он.

Синегубов добавил, что всем эвакуированным будет предложено временное жилье и оказана гуманитарная помощь.

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Фото:Sumy_news_ODA / Telegram

Минобороны 6 июля сообщило, что российские военные взяли под контроль село Соболевка в Купянском районе Харьковской области. О продвижении на этом направлении Минобороны отчитывалось в конце июня.

Тремя днями ранее Минобороны сообщило о занятии села Меловое в Купянском районе Харьковской области на границе с Валуйским городским округом Белгородской области.

В конце июня подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Новая Кругляковка в Изюмском районе области.

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Евгений Вахляев
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