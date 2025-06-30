WSJ рассказала о проблемах, с которыми столкнулись ВСУ в Сумской области

Вытеснив украинские войска из Курской области, российские военные продолжают продвигаться к Сумам. Удержание территории обходится украинской армии большими человеческими жертвами, чем необходимо, пишет WSJ

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Удержание Сумской области обходится украинской армии большими человеческими жертвами, чем необходимо, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский охарактеризовал тактику российских военных как «измотать численностью».

WSJ отмечает, что в течение полугода, пока Украина удерживала территории в российской Курской области, в ВСУ полагали, что на украинской стороне границы будут подготовлены прочные оборонительные позиции. Вместо этого после отступления украинские военные обнаружили «устаревшие окопы». В некоторых случаях солдаты вынуждены рыть окопы под обстрелом дронов, говорится в статье. Украинские военные также пожаловались, что районы, по которым сейчас продвигается российская армия, не были заминированы.

Кроме того, украинским командирам приходится отправлять элитные подразделения, чтобы закрыть бреши в обороне.

Как напоминает газета, на прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на критику, заявил, что оборонительные линии в Сумской области усиливаются на наиболее угрожающих направлениях. «Фортификация — это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего», — сказал тогда Умеров.

О том, что российские войска перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую, глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил 12 марта. 26 апреля во время доклада об освобождении Курской области от ВСУ Герасимов рассказал, что российские войска создадут на соседних территориях Украины зону безопасности.

В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, она необходима для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Он также не исключил, что в ходе боев Россия «заберет Сумы».

В последний раз о переходе населенного пункта в Сумской области под контроль российских военных Минобороны России отчитывалось 18 июня. Тогда, согласно сводке военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и заняли село Новониколаевка. Неделей ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль села Яблоновка.

С начала мая в Сумской области объявлена эвакуация. Сейчас под нее подпадают 213 населенных пунктов. Глава областной военной администрации региона Олег Григоров 28 июня сообщил, что из приграничных районов Сумской области вывезли около 58 тыс. жителей, в сутки эвакуируют примерно 100 человек.