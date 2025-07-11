Минобороны сообщило о занятии Зеленой Долины
Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Добиться этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад».
Этот населенный пункт находится к северу от города Красный Лиман, на дороге, ведущей к крупному селу Шандриголово.
За неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли несколько населенных пунктов на различных направлениях:
- в Сумской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Бессаловка, которое находится рядом с Теткино Курской области;
- в Харьковской области Минобороны сообщало о занятии Соболевки, расположенной к западу от Купянска;
- подразделения группировки «Центр» заняли Дачное — первый населенный пункт, официально перешедший под контроль российской армии в Днепропетровской области;
- в южной части ДНР подразделения группировки «Bосток» продолжили продвигаться к западной границе региона и заняли населенные пункты Поддубное и Толстой.
Общие потери украинской армии за неделю Минобороны оценило более чем в 8500 человек.
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