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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии Зеленой Долины

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись к северу от Красного Лимана
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Добиться этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад».

Этот населенный пункт находится к северу от города Красный Лиман, на дороге, ведущей к крупному селу Шандриголово.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

За неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли несколько населенных пунктов на различных направлениях:

  • в Сумской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Бессаловка, которое находится рядом с Теткино Курской области;
  • в Харьковской области Минобороны сообщало о занятии Соболевки, расположенной к западу от Купянска;
  • подразделения группировки «Центр» заняли Дачное — первый населенный пункт, официально перешедший под контроль российской армии в Днепропетровской области;
  • в южной части ДНР подразделения группировки «Bосток» продолжили продвигаться к западной границе региона и заняли населенные пункты Поддубное и Толстой.

Общие потери украинской армии за неделю Минобороны оценило более чем в 8500 человек.

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