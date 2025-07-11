Российские подразделения продвинулись к северу от Красного Лимана

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Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Добиться этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад».

Этот населенный пункт находится к северу от города Красный Лиман, на дороге, ведущей к крупному селу Шандриголово.

За неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли несколько населенных пунктов на различных направлениях:

в Сумской области подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Бессаловка, которое находится рядом с Теткино Курской области;

в Харьковской области Минобороны сообщало о занятии Соболевки, расположенной к западу от Купянска;

подразделения группировки «Центр» заняли Дачное — первый населенный пункт, официально перешедший под контроль российской армии в Днепропетровской области;

в южной части ДНР подразделения группировки «Bосток» продолжили продвигаться к западной границе региона и заняли населенные пункты Поддубное и Толстой.

Общие потери украинской армии за неделю Минобороны оценило более чем в 8500 человек.