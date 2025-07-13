Часть Сум осталась без света

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Часть города Сумы на Украине осталась без электричества, сообщил и.о. мэра Артем Кобзарь в телеграм-канале.

По его данным, повреждения получил объект критической инфраструктуры, никто не пострадал. Как пишет пресс-служба Сумской областной военной администрации, несколько важных учреждений перевели на резервное электропитание.

Ночью накануне в нескольких районах Львова прогремели взрывы, в результате были повреждены несколько зданий. Мэр Андрей Садовой рассказал, что в Железнодорожном районе горела крыша нежилого здания, «Страна» писала о возгорании на львовском заводе радиотехники «Электрон», который находится в этом районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.