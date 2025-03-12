Герасимов сообщил о входе российских войск в Сумскую область

Начальник Генштаба сообщил об освобождении более 1 тыс. кв. км территории Курской области, прежде занятой ВСУ, и выходе российской армии на некоторых направлениях в Сумскую область. Путин предложил подумать над зоной безопасности

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Российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область Украины, доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

«В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения Вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — заявил он.

Герасимов уточнил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ.

Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Минобороны в сводках о ходе операции в Курской области неоднократно сообщало об ударах по позициям ВСУ в Сумской области. 19 февраля Путин сообщил, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника.

9 марта российское военное ведомство сообщило, что взяло под контроль хутор Новенькое в Сумской области — он расположен примерно в километре от села Свердликово под Суджей, которое было освобождено 17 февраля.

Полномасштабных боев в Сумской области не было с 2022 года. В начале военной операции российские подразделения заходили на территорию Сумской области, однако покинули ее.