 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Герасимов сообщил о входе российских войск в Сумскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Начальник Генштаба сообщил об освобождении более 1 тыс. кв. км территории Курской области, прежде занятой ВСУ, и выходе российской армии на некоторых направлениях в Сумскую область. Путин предложил подумать над зоной безопасности

Герасимов сообщил о входе российских войск в Сумскую область
Video

Российские войска на отдельных направлениях перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область Украины, доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.

«В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения Вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — заявил он.

Герасимов уточнил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ.

Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Герасимов доложил Путину об окружении курской группировки войск ВСУ
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны в сводках о ходе операции в Курской области неоднократно сообщало об ударах по позициям ВСУ в Сумской области. 19 февраля Путин сообщил, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию противника.

9 марта российское военное ведомство сообщило, что взяло под контроль хутор Новенькое в Сумской области — он расположен примерно в километре от села Свердликово под Суджей, которое было освобождено 17 февраля.

Полномасштабных боев в Сумской области не было с 2022 года. В начале военной операции российские подразделения заходили на территорию Сумской области, однако покинули ее.

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Герасимов Владимир Путин Сумская область Курская область
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области военных ВСУ
Политика
Герасимов доложил Путину об окружении курской группировки войск ВСУ
Политика
Герасимов сообщил об освобождении 86% захваченных ВСУ курских территорий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 17:41
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питанияЭкономика, 23:20
Сырский допустил возможность отвода украинских войск из Курской областиПолитика, 23:15
В Воронежской области из-за атаки дронов загорелся объект инфраструктурыОбщество, 23:11
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограниченияПолитика, 23:06
Трамп рассказал об обсуждении территорий на переговорах с УкраинойПолитика, 22:44
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 22:38
ЦСКА победил «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка РоссииСпорт, 22:25
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 22:17
Герасимов сообщил о входе российских войск в Сумскую областьПолитика, 22:14
Путин приехал в пункт управления войсками в военной форме. ВидеоПолитика, 22:09
Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы РоссииПолитика, 22:03
Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области военных ВСУПолитика, 22:01
Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским моремПолитика, 21:58
Герасимов доложил Путину об окружении курской группировки войск ВСУПолитика, 21:53