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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин не исключил, что Россия «заберет Сумы»

Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия допускает, что российские военные «заберут» город Сумы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. РБК ведет трансляцию с заседания.

Так он ответил на вопрос модератора сессии — какая глубина у зоны безопасности, которую создает Россия в конфликте с Украиной.

«Где-то от 10 до 12 километров, где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр», — ответил Путин. «Ну, у нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил Путин.

По его словам, это связано с тем, что украинские войска «для нас угрозу создают» и «постоянно обстреливают приграничные территории». «Ну вот, пожалуйста. Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, ничем не обоснованных действий», — сказал президент России.

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Экономика
Владимир Путин

Россия не добивается капитуляции Украины, заявил ранее на форуме Путин. «Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он.

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