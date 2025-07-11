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Политика ,  
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В Армении арестовали директора сети принадлежащих Карапетяну пиццерий

Фото: TASHIR PIZZA
Фото: TASHIR PIZZA

Суд в Армении арестовал директора армянской сети пиццерий «Ташир пицца», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщает Yerevan Today.

По информации издания, Вагинак Казарян арестован на месяц.

Factor.am уточняет, что против Казаряна возбудили уголовное дело по статье о неуплате группой лиц налогов, пошлин или других платежей в особо крупных размерах по предварительному сговору — по п. 1 и 2 ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Армении.

Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Накануне в доме у Карапетяна в Ереване провели обыски. После ареста власти заявили о решении национализировать принадлежащую ему компанию «Электрические сети Армении».

В начале июля парламент Армении во втором, окончательном чтении одобрил законопроект о возможности национализировать «Электросети». Президент Армении Ваагн Хачатурян 8 июля подписал несколько законов о внесении поправок в закон «Об органе регулирования общественных услуг». News.Am писал, что они были приняты с целью национализировать «Электросети Армении».

Кадры из офиса компании Карапетяна, где прошли обыски
Общество

Уголовное дело против Карапетяна совпало по времени с его поддержкой Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян. В декабре 2020 года, после поражения Армении во второй Карабахской войне, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II присоединился к требованиям об отставке Никола Пашиняна.

В 2025 году конфликт между главой правительства и церковью резко обострился. В конце июня правоохранительные органы Армении задержали 14 участников организации «Священная борьба», обвиняемых в «попытке захвата власти». Движение было создано в 2024 году во время серии акций протестов и маршей, начавшихся в связи с сообщением о делимитации азербайджано-армянской границы.

Эскалация конфликта привела к волне задержаний. Помимо Карапетяна, арестовали архиепископа Баграта Галстаняна и главу Тавушской епархии ААЦ, а также главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна.

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Евгений Вахляев, Полина Дуганова
Армения арест Самвел Карапетян «Ташир»
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Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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