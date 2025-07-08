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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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Кадры из офиса компании Карапетяна, где прошли обыски

Опубликованы кадры после обысков в головном офисе «Элсетей Армении» Карапетяна
Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви

Кадры из офиса компании Карапетяна, где прошли обыски
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Утром 8 июня в здание головного офиса «Элсетей Армении» российского предпринимателя Самвела Карапетяна вошли силовики. На кадрах — люди в форме, которые по-прежнему находятся в здании и не пускают никого внутрь.

У входа в офис — сотрудники компании, наблюдатели и журналисты.

СК Армении заявил, что проводит «неотложные следственные действия» в рамках уголовных производств, «возбужденных в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета и следственном управлении города Еревана».

Также в ведомстве сообщили, что обыски проходят по 51 адресу. «Приняты постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 11 лиц, из которых в отношении пяти лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — подписка о невыезде, еще один арестован <...> четверо объявлены в розыск», — добавили в СК Армении.

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Главу совета председателей «Электросетей», племянника Карапетяна Нарека Карапетяна после обысков у него дома и в штаб-квартире компании доставили в полицию.

Нарек Карапетян в общении с журналистами после обысков выразил уверенность, что его арестуют, и готовился к этому. По его словам, в ходе обысков изъяли «два головных убора, переноску с детскими фотографиями и деньги на четыре iPhone».

В июне глава правительства Армении Никол Пашинян назвал Самвела Карапетяна «негодяем» — в ответ на его обещание вмешаться в конфликт премьера Армении и церкви.

Вскоре Пашинян потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию. Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты. 18 июня Карапетяна задержали. Ему предъявили обвинения в призывах к захвату власти в Армении и арестовали на два месяца.

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Анастасия Лежепекова
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