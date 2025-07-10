В Домодедово, Внуково и Жуковском ввели ограничения на полеты
В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Столичные аэропорты периодически приостанавливают работу на фоне атак украинских беспилотников.
Ранее 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к городу четырех дронов. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Еще два беспилотника на подлете к Москве силы ПВО сбили 9 июля. Вечером 6 июля ПВО сбила шесть дронов, летевших на Москву.
Предыдущий раз ограничения в Домодедово и Жуковском вводили 5 июля. В аэропорту Внуково предыдущий раз ограничивали полеты 26 июня.
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