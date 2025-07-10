В Домодедово, Внуково и Жуковском ввели ограничения на полеты

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Столичные аэропорты периодически приостанавливают работу на фоне атак украинских беспилотников.

Ранее 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к городу четырех дронов. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Еще два беспилотника на подлете к Москве силы ПВО сбили 9 июля . Вечером 6 июля ПВО сбила шесть дронов , летевших на Москву.

Предыдущий раз ограничения в Домодедово и Жуковском вводили 5 июля. В аэропорту Внуково предыдущий раз ограничивали полеты 26 июня.