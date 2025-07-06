ПВО отразила атаку шести беспилотников на Москву
Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Накануне, 5 июля, были сбиты четыре дрона, что пытались атаковать столицу, указывал глава города. Минобороны заявило о нейтрализации восьми БПЛА над Московским регионом вчера ночью и днем. О каких-либо последствиях не сообщалось.
Всего, по данным военного ведомства, за ночь и до 14:00 6 июля было ликвидировано 159 беспилотников над десятью российскими регионами.
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