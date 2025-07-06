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Военная операция на Украине ,  
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ПВО отразила атаку шести беспилотников на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
На месте падения обломков работают экстренные службы, есть ли последствия, неизвестно. Накануне столичный регион также пытались атаковать дроны
Москва
Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Накануне, 5 июля, были сбиты четыре дрона, что пытались атаковать столицу, указывал глава города. Минобороны заявило о нейтрализации восьми БПЛА над Московским регионом вчера ночью и днем. О каких-либо последствиях не сообщалось.

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Всего, по данным военного ведомства, за ночь и до 14:00 6 июля было ликвидировано 159 беспилотников над десятью российскими регионами.

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