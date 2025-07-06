ПВО отразила атаку шести беспилотников на Москву

На месте падения обломков работают экстренные службы, есть ли последствия, неизвестно. Накануне столичный регион также пытались атаковать дроны

Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Накануне, 5 июля, были сбиты четыре дрона, что пытались атаковать столицу, указывал глава города. Минобороны заявило о нейтрализации восьми БПЛА над Московским регионом вчера ночью и днем. О каких-либо последствиях не сообщалось.

Всего, по данным военного ведомства, за ночь и до 14:00 6 июля было ликвидировано 159 беспилотников над десятью российскими регионами.