Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
О приостановке полетов он объявил в 23:41 мск.
Кореняко отметил, что ограничения на прием и отправку рейсов введены для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак украинских беспилотников.
Вечером 5 июля ограничения на прием и отправку рейсов также были введены в петербургском аэропорту Пулково. Днем ограничения также действовали в московском аэропорту Шереметьево, там отменили и задержали сотни рейсов.
В ночь на 5 июля над российскими регионами было сбито 94 дрона. Несколько беспилотников днем сбили в московском регионе, часть из них летела на Москву.
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