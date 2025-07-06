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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О приостановке полетов он объявил в 23:41 мск.

Кореняко отметил, что ограничения на прием и отправку рейсов введены для обеспечения безопасности полетов.

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Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак украинских беспилотников.

Вечером 5 июля ограничения на прием и отправку рейсов также были введены в петербургском аэропорту Пулково. Днем ограничения также действовали в московском аэропорту Шереметьево, там отменили и задержали сотни рейсов.

В ночь на 5 июля над российскими регионами было сбито 94 дрона. Несколько беспилотников днем сбили в московском регионе, часть из них летела на Москву.

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Плугина Ирина
Росавиация ограничения аэропорт Домодедово Аэропорт Жуковский
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