Аэропорт Калуги закрыли для полетов

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В аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он.

Кореняко также напомнил, что аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы. Распространяемая телеграм-каналами информация о якобы закрытии аэропорта не соответствует действительности.

Российские аэропорты приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов. Утром ограничения действовали в аэропорту Саратова — с 3:35 до 8:08 мск.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 185 дронов над российскими регионами. За прошедшую ночь средства ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких субъектах.

Мэр Москвы Сергей Собянин во второй половине дня сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах.