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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее 10 июля Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву дронов.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Минобороны позже также сообщило об уничтожении в период с 15:00 до 16:30 мск трех беспилотников над Московским регионом. Еще 14 дронов были сбиты над Брянской областью, 8 — над Белгородской областью.

Предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении дронов на подлете к Москве в ночь на 9 июля, тогда силы ПВО сбили два беспилотника. В целях обеспечения безопасности столичный аэропорт Шереметьево вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Вечером 6 июля ПВО сбила шесть дронов, летевших на Москву.

Всего за прошлую ночь российские ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких регионах и уничтожили 185 беспилотников.

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политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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