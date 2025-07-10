Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее 10 июля Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву дронов.
Минобороны позже также сообщило об уничтожении в период с 15:00 до 16:30 мск трех беспилотников над Московским регионом. Еще 14 дронов были сбиты над Брянской областью, 8 — над Белгородской областью.
Предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении дронов на подлете к Москве в ночь на 9 июля, тогда силы ПВО сбили два беспилотника. В целях обеспечения безопасности столичный аэропорт Шереметьево вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Вечером 6 июля ПВО сбила шесть дронов, летевших на Москву.
Всего за прошлую ночь российские ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких регионах и уничтожили 185 беспилотников.
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